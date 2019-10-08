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ثقافة

ثقافة بورسعيد تكرم أبطال أكتوبر فى حكاية وطن

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
ضمن إحتفالات فرع ثقافة بورسعيد بأعياد نصر اكتوبر المجيد، نظم الفرع من خلال الشئون الثقافية وبيت ثقافة النصر إحتفالية قومية لتكريم أبطال حرب أكتوبر تحت عنوان "حكاية وطن" إعداد وتقديم وإخراج الفنان طارق حسن، والتى تخللها شهادات الأبطال المكرمين حول الحرب ودور كل منهم فى المعركة، كما تضمنت الاحتفالية فواصل غنائية لأغانى المقاومة والنضال للفنان أحمد كنش بمصاحبة عازف السمسمية الكبير محمود غندر.

شارك عدد كبير من الشعراء فى الاحتفالية منهم محمد رؤوف، عادل الشربينى، سحر منصور، صفاء الشرايدى وعبد الفتاح البيه، وكامل عيد، السيد عبد الفتا،ح، وسماح الجوهرى الذين قاموا بإلقاء قصائدهم فى حب الوطن وسط حضور جماهيري كبير ملأ مسرح قصر ثقافة بورسعيد، بحضور مدير بيت ثقافة النصر ومدير قصر ثقافة بورسعيد، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.
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