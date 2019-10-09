أحد أبطال حرب أكتوبر يسرد ذكريات وكواليس ليالي الانتصارات.. فيديو

قال اللواء محمد الفنجري، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن موقع تمركزهم كان في بير تمادا قبل الحرب في عام 1967 وأنه بعد رفع درجة الاستعداد للحرب كانت مهمتهم قطع صحراء النقب من جهة الجنوب، مضيفا: "شاركت في حرب 67 وكنت برتبة ملازم وكان ضمن لواء المدرعات الوحيد الذي صدرت له أوامر بالتحرك إلى صحراء النقب".





وأضاف اللواء محمد الفنجري في حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الإعجاز الحقيقي في حرب أكتوبر لم يكن في اقتحام خط بارليف فقط وإنما في أعداد المقاتلين.



