اخبار الفن.. وفاة طلعت زكريا.. انطلاق الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عاما
أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد وفاة الفنان طلعت زكريا منذ قليل عن عمر ناهز 58 عاما.
انطلاق الدورة ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي
انطلقت مساء اليوم بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.
عرض ريا وسكينة من تانى فى القاهرة.. يناير المقبل
قرر القائمون على مسرحية " ريا وسكينة من تانى "، عرض العمل فى محافظة القاهرة ، خلال إجازات منتصف العام الدراسى القادم ، والمقرر لها شهر يناير القادم.
ليل خارجى أفضل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية
اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية، بعد دورة ناجحة شهدت العديد من الأنشطة، ليتوّج الفيلم المصري "ليل/ خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، كبرى جوائز المهرجان وقيمتها 20 ألف كرون سويدي.
وفاة الفنان طلعت زكريا عن عمر يناهز 58 عاما
أكدت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ صدى البلد وفاة الفنان طلعت زكريا منذ قليل عن عمر ناهز 58 عاما.
انطلاق الدورة ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي
انطلقت مساء اليوم بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتي تشهد هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.
عرض ريا وسكينة من تانى فى القاهرة.. يناير المقبل
قرر القائمون على مسرحية " ريا وسكينة من تانى "، عرض العمل فى محافظة القاهرة ، خلال إجازات منتصف العام الدراسى القادم ، والمقرر لها شهر يناير القادم.
ليل خارجى أفضل فيلم بمهرجان مالمو للسينما العربية
اختتمت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية، بعد دورة ناجحة شهدت العديد من الأنشطة، ليتوّج الفيلم المصري "ليل/ خارجي" للمخرج أحمد عبد الله السيد، بجائزة أحسن فيلم روائي طويل، كبرى جوائز المهرجان وقيمتها 20 ألف كرون سويدي.