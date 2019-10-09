رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: 136 عمارة جديدة يونيو المقبل

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا، أنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء فى 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلي 30 عمارة، بإجمالى 720 وحدة بمشروع "سكن مصر".





وتابع عبدالرشيد: إن مساحة المدينة 8971 فدانًا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم، وتقع علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي.



