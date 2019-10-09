Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: 136 عمارة جديدة يونيو المقبل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
مدينة قنا الجديدة
مدينة قنا الجديدة
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، والمشرف على مدينة غرب قنا، أنه جار تنفيذ 136 عمارة بإجمالي 3264 وحدة إسكان اجتماعى بمدينة غرب قنا، ومن المقرر الانتهاء فى 30 يونيو المقبل، من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة، بالإضافة إلي 30 عمارة، بإجمالى 720 وحدة بمشروع "سكن مصر". 

وتابع عبدالرشيد: إن مساحة المدينة 8971 فدانًا، وتبعد حوالى 5 كيلو مترات عن مدينة قنا الأم، وتقع علي طريق قنا - القاهرة الصحراوي الغربي، وطريق قنا -الأقصر الصحراوي.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى للمدينة 1400 فدان، وجار بها أعمال البنية الاساسية، من مأخذ وخط ناقل ومحطة مياه، وشبكات صرف وري ومياه وطرق، بتكلفة 1,1 مليار جنيه، بالإضافة إلى 272 مليونا لشبكة كهرباء 430 فداناً لمناطق الإسكان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: نهتم ببناء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب السكان وإتاحة فرص العمل والاستثمار

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة بمدن الجيل الرابع الجديدة

الإسكان تنتهى من المخطط التفصيلي للمرحلة العاجلة بمدينتي ملوي والفشن

الهجان يتفقد الأعمال الإنشائية بمدينة غرب قنا .. صور

صور.. تنفيذ 3264 شقة إسكان اجتماعى بغرب قنا و720 وحدة سكن مصر

ترشيحاتنا

صدمة.. ماذا يحدث عند تناول فنجان قهوة على الريق يومياً؟

قناة مفتوحة تنقل قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري.. تعرف علها

مفاجأة.. برلماني يطالب باستبعاد غير المستحقين من الدعم في هذه الحالة

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

اخبار البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وزيادة الرواتب والمعاشات.. وآخر كلام عن الحد الأدنى للأجور

مرتضى منصور يرفض خوض لقاء جينيراسيون فوت في هذه الحالة

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم