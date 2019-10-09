في دقيقتين.. علاجات خارقة تخلصك من ألم الأسنان بدون مسكنات

أكثر من 90 % من البالغين قد تعرضوا لشكل من أشكال تسوس الأسنان وأوجاعها هو شيء شهدناه جميعًا مرة واحدة على الأقل في حياتنا.



موقع Bright Side يقدم بعض العلاجات المنزلية التي تخلصك من ألم الأسنان. لكن إذا كنت حاملًا أو مرضعة أو تعاني من أي حالة طبية قد تتأثر بالمكونات العشبية يرجى استشارة طبيب الأسنان قبل استخدام هذه العلاجات.



1-الشطف بالماء المالح



مطهر طبيعي عليك خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ واستخدامه كغسول للفم. كما يمنع التورم وينظف المنطقة المحيطة بأسنان الأسنان.



2-مسامير القرنفل



يحتوي القرنفل على الأوجينول ، وهو مطهر طبيعى واستخدم كمية صغيرة من القرنفل المسحوق على الأسنان أو مضغها أو وضعه على المنطقة المصابة يساعد فى تهدئة الألم.



3 - وضع الثلج



وضع الثلج على السن المؤلم لمدة 15 دقيقة لتخدير الأعصاب. كما أنه يقلل من الالتهاب والتورم.



4-أوراق الجوافة



هي مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات. فهي لا تخفف من ألم الأسنان فحسب ، بل تخفف أيضًا من قرح الفم وتورم اللثة.



ضعى القليل من أوراق الجوافة في الماء المغلي ثم أضف القليل من ملح البحر. استخدم هذا الحل كغسول للفم.

