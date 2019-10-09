مش هتصدق.. 10 أفعال عليك القيام بها في العشرينيات

إذا كنت في العشرينيات من العمر، فهذا هو الوقت الذي يكون فيه مستوى كفاءتك في أعلى مستوياته، أنت نشيط ومثمر.. خلال هذه المرحلة من الحياة، تبدو الأمور مثيرة وممكنة بالنسبة لك، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك تركها في العشرينيات من العمر حتى تصبح أكثر نضجًا، إليك 10 خطوة عليك فعلها في العشرينيات.





1- توقف عن الكسل

مع التقدم التكنولوجي والتطور الكبير التي تشهده تجعل البشرة أكثر كسلًا، ولكن كونك شاب أو شابة في العشرينيات لا يجب أن تكون ضمن صفوف الكسلى، فهذا السن هو الأساس الذي تجني ثمره كلما تقدمت في العمر، وبالتالي عليك أن تستفاد من كل طاقتك ونشاطك خلال هذه المرحلة.





2- امتنع عن أحلام اليقظة

بالتأكيد لديك أحلام وتفكر في شكل مستقبلك ولكن هذا يعتبر من أسوأ الأمور على الإطلاق، فالعشرينيات هي عمر الشقاء لتحويل الأحلام لحقيقة، وليس عمر لأحلام اليقظة، أو الانتظار للفرص المناسبة، بل عليك بذل الكثير من المجهود الشاق في عملك لتحقيق أهدافك المهنية، لذلك أبدا بالعمل بدلًا من التفكير.





3- ابتعد عن الاطعمة غير الصحية

في سن المراهقة نحب جميعًا تناول الوجبات السريعة، فلم تكن هناك قيود عندما يتعلق الأمر بإرضاء ذوقنا، ولكن الآن كبرت وبالتالي يجب تقوم بإتباع نظام غذائي صحي، لذلك عليك تناول الطعام لتصبح بصحة جيدة وليس فقط لملء بطنك.





4- كف عن الأعذار

نمتلك العديد من الأعذار ببساطة لتجنب الدراسة والتمارين وغيرها من المهام، ولكن الآن حان الوقت الذي يجب عليك فيه التوقف عن جعل الأعذار للوصول في وقت متأخر إلى العمل أو عدم العمل لتحقيق أهداف حياتك المهنية. بدلًا من طرح الأفكار في ذهنك للتوصل إلى أعذار ، يمكنك العمل في الواقع ، بحيث لا تضطر إلى التفكير في أي أعذار.





5- اقطع علاقتك العاطفية السلبية

يمكنك البحث عن الأشخاص الذين يعرفون قيمتك ويقدرون وجودك في حياتهم، فإذا كان لديك علاقة تشعرين فيها بالسعادة حافظي عليها وابتعدي عن العلاقات التي تشعر ان فيها بالإرهاق والكآبة طوال الوقت، قد تكون في حالة حب عميق مع شخص ما، لكن من الأفضل الابتعاد عن الشخص الذي لا يفهم حبك.





6- تخلص من عاداتك السلبية

لكل منا عادات سلبية وجب علينا التخلص منها، وخاصًة العادات الصحية التي نكتسبها خلال مرحلة المراهقة والجامعة، فهي تؤثر بشكل أو بآخر على الصحة، وبالتالي عليك التخلص منها تمامًا.





7- توقف عن اللوم

لوم الآخرين على ما فعلوه معك يعتبر شئ غير مرغوب فيه، فيمكنك التغاضي عما حدث معك وتجنب السلبيات، لأن هذا الأمر يأكل من الوقت.





8- الاعتراف بالخطأ

إن ارتكاب الأخطاء ليس مشكلة كبيرة ، لكن عدم قبول خطأك والتصرف كما لو كنت على حق دائمًا، ليس شيئًا رائعًا فقبول أخطائك لن يخذلك أبدًا، فكر في شعورك إذا لم يعتذر أحد عن سلوكه وعن الألم الذي سببه لك.





9- افتخر بنفسك

حاول أن تكون مختلفًا وستقي إلهامك من أشخاص ىخرين، ولكن في النهاية اجعل من نفسك نسخة فريد من نوعها وشخصية مستقلة، إذا كنت في العشرينات من العمر الآن فقد حان الوقت لتقبل من أنت وتتصرف وفقًا لذلك ، عندما تنظر إلى الخلف ، يمكنك أن تكون فخورًا بنفسك.





10- تخلص من السلطوية