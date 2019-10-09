اليوم.. جامعة عين شمس تنظم المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلية التمريض

تنظم كلية التمريض جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الرابع عشر بعنوان "نحو تحقيق التميز في التمريض: التعليم، البحث العلمي والإدارة"، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء 9 أكتوبر وغدًا الخميس 10 بدار الضيافة بالجامعة.





يقام المؤتمر بالتعاون مع جامعة كاريليا بفنلندا وجامعة ايسترن بيمونت بإيطاليا، جامعة ساندر لاند بإنجلترا وجامعة شندي بالسودان، أكاديمية انسيجن بهولندا.. تحت رعاية أ.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمود متيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور سلوى سمير عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، الدكتور سهام جرجس نائب رئيس المؤتمر.



