Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مش هتصدقي.. احمي نفسكِ من الجلطات بـ الملح

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:56 ص
الجلطات
الجلطات
Advertisements
لمياء الياسين
مع كثرة الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون هذه الأيام يكون أي شخص معرضًا لخطر جلطات دموية تهدد الحياة. إذا حدثت هذه الجلطات في الرئتين أو القلب ، فقد تتسبب في حدوث مضاعفات شديدة. ومع ذلك ، فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة تمنع تكون الجلطات .

1. ارتداء ملابس فضفاضة غير ضيقة للغاية.

من الأفضل تجنب ارتداء الملابس الضيقة . نظرًا لأن الجلطات الدموية يمكن أن تظهر أيضًا في الساقين ، فإن الجينز الضيق يعتبر ضارًا بشكل خاص لحركة الدورة الدموية الجيدة. بدلًا من ذلك ، ارتدي بنطالًا رياضيًا مريحًا ، وهو أكثر راحة في ارتدائه على أي حال.

2. أخذ حمام في بانيو مملوء بملح إبسوم.

ملح إبسوم يشجع الدورة الدموية الصحية في الجسم. لذلك في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى وقت من الاسترخاء ضعى ملح أبسوم فى حوض الاستحمام 

3. كثرة استخدام السيارة فى التحرك

إستخدام السيارة بإستمرار قد يعرضنا لخطر جلطات الدم إذا كنت على وشك الذهاب في رحلة أطول فتأكد من أخذ قسط من الراحة بانتظام والخروج من سيارتك لتتجول قليلا وتنشيط الدورة الدموية فهى طريقة رائعة تحميك من الجلطات 

5. حافظ على سيولة الدم متوازنة 

هناك بعض الخيارات الطبيعية التى تحافظ على توزان سيولة الدم مثل تناول الثوم النيء والكركم و الشاي في نظامك الغذائي اليومي ، ستقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم

6. ارتداء جوارب ضغط.

إذا كنت تعرف أن ساقيك تميل إلى الانتفاخ أو ضعف الدورة الدموية ، فقد تكون جوارب الضغط مناسبة لك. تأتي في مجموعة متنوعة من الأحجام والألوان ، وتساعد حقًا على زيادة تدفق الدم في ساقيك خلال اليوم. قد ينصح الطبيب حتى بارتداء الجورب الضاغطة إذا لم تكن الدورة الدموية رائعة.
Advertisements

ترشيحاتنا

حكاية مسن من القرن قبل الماضي وصل أبوظبي فأثار ذهول الناس

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

علاقة غرامية أدت إلى الموت.. إعدام مواطن مصري في الأردن

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

شاهد .. استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم