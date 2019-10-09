مش هتصدقي.. احمي نفسكِ من الجلطات بـ الملح

مع كثرة الجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر والتلفزيون هذه الأيام يكون أي شخص معرضًا لخطر جلطات دموية تهدد الحياة. إذا حدثت هذه الجلطات في الرئتين أو القلب ، فقد تتسبب في حدوث مضاعفات شديدة. ومع ذلك ، فإن اتخاذ الخيارات الصحيحة تمنع تكون الجلطات .





1. ارتداء ملابس فضفاضة غير ضيقة للغاية.





من الأفضل تجنب ارتداء الملابس الضيقة . نظرًا لأن الجلطات الدموية يمكن أن تظهر أيضًا في الساقين ، فإن الجينز الضيق يعتبر ضارًا بشكل خاص لحركة الدورة الدموية الجيدة. بدلًا من ذلك ، ارتدي بنطالًا رياضيًا مريحًا ، وهو أكثر راحة في ارتدائه على أي حال.





2. أخذ حمام في بانيو مملوء بملح إبسوم.





ملح إبسوم يشجع الدورة الدموية الصحية في الجسم. لذلك في المرة القادمة التي تحتاج فيها إلى وقت من الاسترخاء ضعى ملح أبسوم فى حوض الاستحمام





3. كثرة استخدام السيارة فى التحرك





إستخدام السيارة بإستمرار قد يعرضنا لخطر جلطات الدم إذا كنت على وشك الذهاب في رحلة أطول فتأكد من أخذ قسط من الراحة بانتظام والخروج من سيارتك لتتجول قليلا وتنشيط الدورة الدموية فهى طريقة رائعة تحميك من الجلطات





5. حافظ على سيولة الدم متوازنة





هناك بعض الخيارات الطبيعية التى تحافظ على توزان سيولة الدم مثل تناول الثوم النيء والكركم و الشاي في نظامك الغذائي اليومي ، ستقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم





6. ارتداء جوارب ضغط.



