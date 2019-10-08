اخبار البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وزيادة الرواتب والمعاشات.. وآخر كلام عن الحد الأدنى للأجور

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار المهمة على مدار يوم الإثنين 7 أكتوبر، تختص بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نستعرضها فيما يلي:
جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة لكشف حسب عملها، منذ توليها، وما قدمته للمواطنين من خدمات ودورها في برامج الحماية الاجتماعية.
البرلمان شاهد.. آخر كلام للحكومة بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
تشهد هذه الأيام أزمة كبيرة بسبب عدم التزام الجهاز الإداري للدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، الذى كان قد اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى.
رئيس "النواب" لـ نائب أثناء جلسة بيان الحكومة: حسابك عسير.. تعرف عليه
أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غضبه من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، لمحاولته اختطاف الحديث والكلمة دون إذن خلال جلسة الاستماع لبيان رئيس الوزراء ظهر الثلاثاء.
42 نقطة.. نستعرض تصريحات رئيس الوزراء داخل البرلمان اليوم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور عدد من الوزراء.
رئيس "النواب": لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون مصر
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر.
برلمانى يطالب سحب الثقة من وزيرة الصحة ومناقشة استجوابات الحكومة
طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بإعمال البرلمان حقه الدستوري في مناقشة استجواب ضد وزراء بالحكومة لاسيما وزيرة الصحة، بقوله: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيتم سحب الثقة منها فورًا فى هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".
رئيس الوزراء: سنتخذ خطوات قوية لرفع المرتبات والمعاشات
أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم
الحثالة لا تذكر بالبرلمان.. رئيس النواب يقاطع نائب ذكر المقاول الهارب محمد علي
قاطع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة النائب سامح السايح، عندما ذكر اسم المقاول الهارب محمد على، ورد الشعب المصري عليه بدعم الدولة قائلا "ياسيادة النائب حثالة المجتمع لا تذكر أسماءهم فى البرلمان".
من 100 إلى 150 جنيها.. الحكومة تعلن زيادة مخصصات الأسر من معاش تكافل وكرامة
أكد الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 ألف أسرة جديدة.
رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل
قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التي تنفذ علي الأرض نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل علي مدار الخمس سنوات الماضية.
أول إجراء من رئيس الحكومة ضد الممتنعين عن تطبيق الحد الأدني للأجور
قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها، ضرورة إتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.
مدبولي: انخفاض نسبة البطالة من 13% إلى 7.5%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذى تم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت ٥.٦ في المائة، وانخفاض نسبة البطالة من ١٣ في المائة إلى ٧.٥ في المائة.
إلغاء تراخيص 4 أنواع.. مستقبل السيارات في قانون المرور الجديد
قبل إقراره تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، بعد إحالته من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، أمس الاثنين.
5 سنوات حبسا ومليون جنيه غرامة.. تعديلات جديدة على قانون العقوبات
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث إنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأنه مكمل للدستور.
جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إلقاء رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بيان الحكومة لكشف حسب عملها، منذ توليها، وما قدمته للمواطنين من خدمات ودورها في برامج الحماية الاجتماعية.
البرلمان شاهد.. آخر كلام للحكومة بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور
تشهد هذه الأيام أزمة كبيرة بسبب عدم التزام الجهاز الإداري للدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، الذى كان قد اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى.
رئيس "النواب" لـ نائب أثناء جلسة بيان الحكومة: حسابك عسير.. تعرف عليه
أبدى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، غضبه من النائب عصام الصافي، عضو مجلس النواب، لمحاولته اختطاف الحديث والكلمة دون إذن خلال جلسة الاستماع لبيان رئيس الوزراء ظهر الثلاثاء.
42 نقطة.. نستعرض تصريحات رئيس الوزراء داخل البرلمان اليوم
ألقى الدكتور مصطفى مدبولى بيان الحكومة اليوم أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال وبحضور عدد من الوزراء.
رئيس "النواب": لا يوجد معتقلون سياسيون في سجون مصر
قال د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في سجون مصر.
برلمانى يطالب سحب الثقة من وزيرة الصحة ومناقشة استجوابات الحكومة
طالب النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، بإعمال البرلمان حقه الدستوري في مناقشة استجواب ضد وزراء بالحكومة لاسيما وزيرة الصحة، بقوله: "نفسنا نناقش استجواب واحد لوزيرة الصحة، وستعلم أنه سيتم سحب الثقة منها فورًا فى هذه القاعة، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".
رئيس الوزراء: سنتخذ خطوات قوية لرفع المرتبات والمعاشات
أعلن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه ستتخذ خطوات قوية فيما يخص رفع الأجور والمعاشات، كلما استطاعت الحكومة، من خلال رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، لنتمكن من الاستثمار بشكل أكبر في مجالي الصحة والتعليم
الحثالة لا تذكر بالبرلمان.. رئيس النواب يقاطع نائب ذكر المقاول الهارب محمد علي
قاطع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة النائب سامح السايح، عندما ذكر اسم المقاول الهارب محمد على، ورد الشعب المصري عليه بدعم الدولة قائلا "ياسيادة النائب حثالة المجتمع لا تذكر أسماءهم فى البرلمان".
من 100 إلى 150 جنيها.. الحكومة تعلن زيادة مخصصات الأسر من معاش تكافل وكرامة
أكد الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وسيتم زيادة 100 ألف أسرة جديدة.
رئيس الوزراء: المشروعات القومية وفرت 5 ملايين فرصة عمل
قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروعات القومية التي تنفذ علي الأرض نجحت في توفير 5 مليون فرصة عمل علي مدار الخمس سنوات الماضية.
أول إجراء من رئيس الحكومة ضد الممتنعين عن تطبيق الحد الأدني للأجور
قال مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، إن الحكومة عندما اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادى، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتها، ضرورة إتخاذ حزمة من برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف وطأة الإصلاح الاقتصادي على المواطنين.
مدبولي: انخفاض نسبة البطالة من 13% إلى 7.5%
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن ما حققته مصر من أرقام اقتصادية خلال الفترة الأخيرة، تكشف عن حجم الإنجاز الذى تم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن تحقيق نسبة نمو اقتصادي بلغت ٥.٦ في المائة، وانخفاض نسبة البطالة من ١٣ في المائة إلى ٧.٥ في المائة.
إلغاء تراخيص 4 أنواع.. مستقبل السيارات في قانون المرور الجديد
قبل إقراره تستعد لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، بعد إحالته من قبل رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، أمس الاثنين.
5 سنوات حبسا ومليون جنيه غرامة.. تعديلات جديدة على قانون العقوبات
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة أمس، الاثنين، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعد أحكام قانون العقوبات والخاصة بتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، وأجلت الموافقة النهائية لجلسة لاحقة، حيث إنه يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء لأنه مكمل للدستور.