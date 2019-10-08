اخبار البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وزيادة الرواتب والمعاشات.. وآخر كلام عن الحد الأدنى للأجور

الحكومة فى مرمى نيران البرلمان.. مدبولي يلقى بيانها أمام مجلس النواب الأسبوع الجارى.. عبد العال: لن نترك الشعب ومصالحه بعيدا عن هذه القاعة.. ولن نسمح لكل المسئولين التنفيذيين بأن يصدروا المشاكل للرئيس