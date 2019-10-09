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مرأة

دراسة تحسم أهمية تربية الكلاب في المنزل.. يقي من الأزمات القلبية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:15 ص
تربية الكلاب في المنزل
تربية الكلاب في المنزل
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آية التيجي
وجدت دراسة جديدة أجريت مؤخراً في السويد، أن الأشخاص الذين عانوا من نوبة قلبية وكانوا يعيشون بمفردهم، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% بعد خروجهم من المستشفى وامتلاكهم كلبًا. 

وفي الوقت نفسه وجد الباحثون المشرفون على الدراسة بالنسبة لضحايا السكتة الدماغية الذين كانوا يملكون حيوانات اليفة وبالاخص الكلاب، حيث كان الأشخاص أقل عرضة للوفاة بنسبة 27%.

وشملت الدراسة على مجموعة بيانات تضم 3.8 مليون شخص تم اختيارهم من 10 دراسات مختلفة ، وقد أكدت نتائج الدراسة، إلى أن الأشخاص الذين يملكون كلابا، كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 65% بعد تعرضه للأزمة القلبية.

وأضاف الباحثون، إلى أن إلى أن نتائج الدراسة شهدت انخفاضا في خطر الوفاة المرتبط بامتلاك الأشخاص المصابين للكلاب، حيث إن الكلاب كانوا سببا في النشاط البدني بسبب المشي المنتظم للكلاب، وقد تم ربط انخفاض امتلاكهم بشعورهم بالوحدة والاكتئاب .

وقال توف فول، الأستاذ بجامعة أوبسالا في السويد، نحن لا نعتبر أن العزلة الاجتماعية هي عامل خطر قوي للإصابة بالأمراض المزمنة، والتي تسبب في الوفاة المبكرة، ولكنها بشكل أو بآخر يمكنها أن تساهم في الإصابة بالعوامل التي تؤدي إلى الإصابة بها.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يملكون كلابا في المنزل، يمكنهم ان يحافظوا على النشاط البدني، وهو عامل مهم في إعادة التأهيل والصحة العقلية.
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