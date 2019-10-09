عبد الله جمعة: شكل المنتخب سيختلف مع حسام البدري.. فيديو

أكد عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم على أن الجماهير سترى أداء مختلفا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري.





وقال عبد الله جمعة عبر قناة تايم سبورت: "أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير، الجماهير ستشاهد منتخبا مختلفا في الفترة المقبلة مع حسام البدري".





وأوضح عبد الله جمعة، "بالتأكيد حلم انضمامي للمنتخب تأخر ولكنه شرف كبير لي تمثيل فريق بلادي وسأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة".



