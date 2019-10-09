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رياضة

عبد الله جمعة: شكل المنتخب سيختلف مع حسام البدري.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:55 ص
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
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محمد رشاد
أكد عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم على أن الجماهير سترى أداء مختلفا لمنتخب مصر في الفترة المقبلة تحت قيادة حسام البدري.

وقال عبد الله جمعة عبر قناة تايم سبورت: "أحمد الله على الانضمام للمنتخب وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية لإسعاد الجماهير، الجماهير ستشاهد منتخبا مختلفا في الفترة المقبلة مع حسام البدري".

وأوضح عبد الله جمعة، "بالتأكيد حلم انضمامي للمنتخب تأخر ولكنه شرف كبير لي تمثيل فريق بلادي وسأبذل كل جهدي لإسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة مع الفراعنة".

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا وديا يوم 14 أكتوبر الجاري في ملعب برج العرب.
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