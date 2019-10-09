عائق أمام المساءلة.. إدارة ترامب تنقلب على مجلس النواب وترفض حضور تحقيقات الديمقراطيين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عدم تعاونه مع أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، حول ممارسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطات على نظيره الأوكراني للتحقيق مع جو بايدن، في تصعيد التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسط احتجاج من الديمقراطيين بأن إدارة ترامب تعطل تحقيقاتها.





ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قال رودولف جيولياني، محامي الرئيس الأمريكي إنه لن يتعاون مع لجنة الديمقراطيين بمجلس النواب، كما صرح أنه لا يتخيل أن أي شخص من إدارة ترامب سيخضع للتحقيق أمام لجنة يقودها الديمقراطيون تحقق في الرئيس.





جاء هذا التعليق عقب قرار وزارة الخارجية الامريكية عدم الخضوع للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب حول الأمر، ما جعل أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي يعلنوا أنهم بصدد إصدار استدعاء إلى المسئولين بالخارجية.





وقال الديمقراطيون إنهم اعتبروا أن هذه الخطوة "عائق أمام المساءلة"، في حين سعى الرئيس ترامب لتبرير الأمر، من خلال استدعاء لجان مجلس النواب التي تحقق معه.



