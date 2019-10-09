ضيع هيبتي في المنطقة.. القرن يقتل شابا عاتبه على سب عجوز بـ الطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عامل كارتة على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل شاب بعدما طعنه طعنة بالفخذ قطعت الشريان الرئيسي الموصل للقلب لمعاتبته علي سب رجل عجوز بمنطقتهما.





شرحت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات الواقعة حيث تبين أن خلافا ومشادة كلامية وقعت بين طرفين بالمنطقة واحتكم أهالي المنطقة لبعض الكبار لعقد جلسة صلح ومنع وقوع مشاجرة وأثناء الجلسة قام شاب يدعي "نبيل. أ" شهرته القرن مسجل خطر عامل كارتة بسب أحد الحضور من كبار الجلسة فعاتبه جاره كريم.ر وطالبه بالاعتذار للعجوز قائلا: "ده راجل كبير مينفعش تشتمه عيب".





وتبين أن عامل الكارتة اشتبك مع الشاب جاره وتطور الأمر الي مشاجرة قام المتواجدين بفضها سريعا ولكن المسجل قرر الانتقام بعدما شعر أن جاره الشاب أساء له و"قل من هيبته" بالمنطقة فانتظره بالشارع وما أن رآه حتى تشاجر معه مرة أخري وسدد له ضربة بمطواة في الفخذ أصابت الشريان الرئيسي المغذي للقلب ما أدي إلي مقتل الشاب.





ألقت قوة أمنية القبض علي المتهم الذي اعترف بجريمته مبررا ارتكابها بأن المتهم "هز صورته ومحدش هيخاف منه بعد كدة".



