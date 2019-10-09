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أخبار العالم

صاعقة رعدية تضرب سطح منزل في مكة بالسعودية.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:16 ص
صاعقة رعدية تضرب
صاعقة رعدية تضرب سطح منزل في مكة بالسعودية
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سعيد العربي
ضربت صاعقة رعدية مساء اليوم سطح إحدى العمائر السكنية بحي الزاهر بمكة المكرمة دون أن تصيب أحدًا بأذى.

وقال المصور عمار الأمير موثِّق الصاعقة، بحسب صحيفة "سبق"، أنه التقط الصورة بمقربة من العمارة التي شهدت الحادثة، بمسافة لا تتجاوز 30 مترًا، عندما كان يقف في مكان مرتفع، يرصد من خلاله الأمطار التي هطلت مساء اليوم على الحي.

وأوضح أن الصاعقة ضربت سطح البناية فقط، واقتصر ضررها على أحد أجهزة التكييف المركزية.. لافتًا إلى أنه بحسب المعلومات الأولية لم يصب أحد بأذى من سكان العمارة الواقعة في حي الزاهر بمكة.

وكانت أجزاء عدة من العاصمة المقدسة قد شهدت مساء اليوم أمطارًا بين المتوسطة والغزيرة، صحبها بروق أضاءت سماء مكة المكرمة.

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