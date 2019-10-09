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حوادث

اليوم.. جنايات المنصورة تحاكم جدة الطفلة جنة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى محاكمة جدة الطفلة جنة.

وأمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعى والذى أكد فيه أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك إثر اعتداء جنسي من عدمه.

وأكد التقرير أنه بفحص وتشريح جثة المجنى عليها من المعالم وجود حروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بالظهر والمناطق الحساسة غير منتظمة الشكل، ومثلها ينشأ من جراء ملامسة سطح الجسم فى هذه المواضع الجسم صلب ساخن أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل تسخين شرشرة حديد وكى المجنى عليها بها.
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