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سيارات

مصمم دودج يطالب العملاء بنزع قطعة واحدة من سياراتهم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
بدأت دودج منذ عام تقريبًا في وضع قطع صفراء بلاستيكية على الواجهة الأمامية لتشارجر وتشالنجر لمنع تلفها في أثناء نقلها من المصنع إلى التاجر، على أن يتم إزالتها من قبل التاجر قبل العرض، ولكن هذه التعليمات لم يتم اتباعها، واختلفت الآراء حولها فقد اعتقد البعض أنها جميلة وبعضهم قال أنها قبيحة وآخرون لم يهمهم الأمر بأي حال، واليوم قال المصمم الرئيسي للشركة “مارك تروستل” أنه يتمنى لو يقومون بإزالتها.

وأدلى تروستل بهذه التصريحات كجزء من ملاحظاته المتعلقة بالجوانب الجمالية في السيارات، حيث قال: “عندما قمنا بتصميم تشارجر وتشالنجر، لم يكن هناك قط قطع صفراء عليها، وبالنسبة لي كمصمم، فهي تفسد خطوط السيارة”، مؤكدًا أن لها سبب وظيفي محدد وغير ذلك فهي تدمر الطلاء فقط.

من جانبه، اقتنع تايلر جرانت، مدير مبيعات الإنترنت لدى أحد وكلاء دودج بحُجة تلف الطلاء، وقام بالكتابة على فيسبوك في أبريل مطالبًا المالكين بإزالة قطع الحماية، مؤكدًا أنهم غير مصنوعين خصيصًا لتتناسب بشكل مثالي مع السيارات، كما أن الأوساخ والرطوبة بين البلاستيك وطبقة الطلاء تقوم بإتلاف الطلاء، كما يظهر في الصور بالأسفل لسيارة سارت مسافة 29 كم فقط بقطع الحماية.

ولكن هذا لم يمنع محبي قطع الحماية الصفراء من الاحتفاظ بها، وبعضهم قام بإزالتها ورسم شريط أصفر على المصد الأمامي للمحافظة على الطلاء، في حين قال تروستل إن شركة صناعة السيارات قريبًا ستستبدل اللون الأصفر لقطع الحماية بآخر بنفسجي، إلا أنه تمنى ألا يعجب العملاء بها ويقرروا الاحتفاظ بها هي الأخرى.
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