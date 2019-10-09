موجز السوشيال ميديا.. نجيب ساويرس يصدم متابعا افترى عليه كذبا.. ومدرب حراس المنتخب السابق يفتح النار على اتحاد الكرة والزمالك

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية:
محصلش .. نجيب ساويرس يصدم متابعا افترى عليه كذبا
بكلمات مؤثر.. شاهد كيف ودعت رضوى الشربينى الراحل طلعت زكريا
فشل ذريع.. أحمد سليمان يفتح النار على اتحاد الكرة والزمالك بسبب جينيراسيون
منة فضالى تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا
بـ صورة و8 كلمات دنيا سمير غانم تنعى طلعت زكريا ..شاهد
الله يرحمك يا عشرة العمر.. روجينا تنعى طلعت زكريا برسالة مؤثرة.. شاهد
محمد هنيدي يودع الفنان طلعت زكريا بكلمات مؤثرة.. شاهد
محصلش .. نجيب ساويرس يصدم متابعا افترى عليه كذبا
بكلمات مؤثر.. شاهد كيف ودعت رضوى الشربينى الراحل طلعت زكريا
فشل ذريع.. أحمد سليمان يفتح النار على اتحاد الكرة والزمالك بسبب جينيراسيون
منة فضالى تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا
بـ صورة و8 كلمات دنيا سمير غانم تنعى طلعت زكريا ..شاهد
الله يرحمك يا عشرة العمر.. روجينا تنعى طلعت زكريا برسالة مؤثرة.. شاهد
محمد هنيدي يودع الفنان طلعت زكريا بكلمات مؤثرة.. شاهد