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حوادث

اليوم.. محاكمة 73 متهماً بـ فض اعتصام رابعة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:26 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".

جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدّد لباقى المتهمين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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