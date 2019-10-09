اليوم.. محاكمة 73 متهماً بـ فض اعتصام رابعة

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".





جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، وكما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وكما قضت بأحكام بالمشدّد لباقى المتهمين.



