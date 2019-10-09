خلي بالك.. النوم بهذا الشكل يضر بحياتك الجنسية

لا سلطان يفوق سلطان النوم فقلة النوم أو عدم انتظامه يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية والنفسية وقلة الإنتاج وغيرها من المشكلات العديدة.





فقد تشير دراسة جديدة الآن إلى أن الحصول على قسط كافٍ من النوم من حيث الساعات من الأمور الجيدة جدًا ولكن الحصول عليه في ظل النوم غير المنتظم يمكن أن يضر بالجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





فالالتزام بمواعيد نوم منتظمة قد يمنع مشاكل التمثيل الغذائي ويساعد في محاربة الاكتئاب ويعزز صحة القلب، في بريغهام ومستشفى النساء في كلية الطب بجامعة هارفارد ، تابع علماء الأبحاث الأمريكيون مجموعة تضم أكثر من 2000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 45 و 84 عامًا تقريبًا ، ووجدوا اختلافات كبيرة في اضطرابات التمثيل الغذائي اعتمادًا على انتظام نومهم.





كانت النتائج مفاجئة، فقال الدكتور تيان يى هوانج، الباحث المشارك في الدراسة وخبير الأوبئة: "اضطراب النوم يضاعف التأثير الضار على التمثيل الغذائي".



