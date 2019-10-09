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جلسة تاريخية بحضور مدبولي.. وكيل النواب يكشف عن أهم القطاعات احتياجاً لإعادة نظر من الحكومة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن جلسة اليوم في المجلس حضرها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وتعتبر جلسة تاريخية وكانت مكاشفة بين الحكومة ومجلس النواب.

وأضاف سليمان وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن رئيس الوزراء تحدث عن بعض إنجازات الحكومة، ولكن مجلس النواب كان لديه رؤية ثانية والمواطن البسيط يرغب في الشعور بالنمو الحقيقي والخدمة الملموسة وذلك يتم من خلال مبادرات ووضع معايير معينة وعلينا حل المشاكل من البداية.

وتابع سليمان وهدان:" الصحة والتعليم أهم القطاعات التي يجب إعادة النظر إليها بعين الاهتمام من جانب الحكومة، وليدنا عجز كبير في التعليم وهناك مشاكل كبيرة في قطاع الصحة".

وأكمل سليمان وهدان: "لدينا مشكلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ولدينا مشاكل في التموين والشعب المصري ينتظر التموين ولابد من مراجعة معايير وزارة التموين في تنقية المواطنين من البطاقات"، مضيفًا:" الفلاح المصري أهُمل بشكل كبير في وزارة مصطفى مدبولي وذلك على الرغم من أن الفلاح المصري هو عصب الزراعة المصرية".
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