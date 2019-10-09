Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:13 ص
احتفالية جامعة بني
احتفالية جامعة بني سويف
Advertisements
أحمد سالم
أقامت جامعة بني سويف احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والإعلامية أميرة العقدة، مقدمة الحفل، وأبطال فيلم الممر، وأسر شهداء الجيش والشرطة من محافظة بني سويف.

أقيمت الاحتفالية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع، برعاية وحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وطلبة الجامعة.

وكرم رئيس جامعة بني سويف، اللواء ناجي شهود، وأبطال فيلم الممر محمود حافظ، ومحمد جمعة، وكريم العمري، بالإضافة الى الإعلامية أميرة العقدة، وأسر الشهداء. 

وألقى اللواء ناجي شهود محاضرة تثقيفية تناولت التحديات التي تواجه مصر في العصر الحديث، ودور القوات المسلحة التاريخي في رد العدوان عن مصر قديما وحديثا، وضرورة دعم الجيش المصري لـ محاربة الإرهاب من خلال زيادة وعي المواطنين بمخاطره والقضاء على منابعه، ودور الجامعة في تحقيق ذلك.

وقالت الإعلامية أميرة العقدة، المذيعة في التلفزيون المصري إن حضور نجوم فيلم الممر أضفى على الاحتفالية طابعا خاصا، بعد ما شهدت تفاعل منظمي الاحتفالية وطلاب الجامعة مع أبطال الفيلم وفتح حوار حول أحداث فيلم الممر وكواليسه وأسباب تحقيق النجاح والجماهيرية الكبيرة التي حظي بها.
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح حسنى يكشف علاقته بـ أمير كرارة وكواليس الممر فى أسرار النجوم

مستشار وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل احتفال الجامعات بانتصارات أكتوبر

"طلاب من أجل مصر" تنظم ندوات تثقيفية عن حرب أكتوبر بجامعتي بني سويف وكفر الشيخ

ترشيحاتنا

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

Advertisements

وفاة طلعت زكريا.. تفاصيل المرض المفاجئ.. وفنانون ماتوا بنفس السبب

بسبب عروسه وصديقه .. عريس يواجه أسوأ مفاجأة ممكنة يوم الزفاف

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

شاهد.. كيف نعى عادل إمام الراحل طلعت زكريا

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

شاهد .. استعدادات المنتخب الأولمبي لمواجهة جنوب إفريقيا