بحضور أبطال فيلم الممر.. تكريم اللواء ناجي شهود وأميرة العقدة بـ جامعة بني سويف

أقامت جامعة بني سويف احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء ناجي شهود مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، والإعلامية أميرة العقدة، مقدمة الحفل، وأبطال فيلم الممر، وأسر شهداء الجيش والشرطة من محافظة بني سويف.





أقيمت الاحتفالية التي نظمها قطاع خدمة المجتمع، برعاية وحضور الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وطلبة الجامعة.





وكرم رئيس جامعة بني سويف، اللواء ناجي شهود، وأبطال فيلم الممر محمود حافظ، ومحمد جمعة، وكريم العمري، بالإضافة الى الإعلامية أميرة العقدة، وأسر الشهداء.





وألقى اللواء ناجي شهود محاضرة تثقيفية تناولت التحديات التي تواجه مصر في العصر الحديث، ودور القوات المسلحة التاريخي في رد العدوان عن مصر قديما وحديثا، وضرورة دعم الجيش المصري لـ محاربة الإرهاب من خلال زيادة وعي المواطنين بمخاطره والقضاء على منابعه، ودور الجامعة في تحقيق ذلك.



