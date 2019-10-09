أجندة الحوادث اليوم.. محاكمة جدة الطفلة جنة.. و73 متهماً في فض اعتصام رابعة.. و271 آخرين في قضيتي حسم 2 ولواء الثورة

محكمة جنايات المنصورة تبدأ محاكمة جدة الطفلة جنة

محاكمة 73 متهما في "فض اعتصام رابعة"

نظر محاكمة 271 متهما في قضيتي "حسم 2 ولواء الثورة"





ت نظر المحكمة المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 271 متهما فى قضيتي "حسم ولواء الثورة".





وجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهتم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.





وتنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهما فى "فض اعتصام رابعة العدوية".





جدير بالذكر، أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، و بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، كما قضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.





وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





وتنظر محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار نسيم بيومى محاكمة جدة الطفلة جنة.





وأمر المستشار خالد خضر المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية بإحالة المتهمة إلى المحاكمة الجنائية، بعد وصول تقرير الطب الشرعى والذى أكد فيه أن القضية رقم 14167 لسنة 2019 بشأن فحص وتشريح جثة الطفلة المجنى عليها الطفلة جنة محمد سمير 4 سنوات، والمقيمة بقرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين وأوضح ما بها من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة، وتحديد سبب الوفاة، وبيان عما إذا كان هناك أثر اعتداء جنسى من عدمه.



