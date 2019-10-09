حبس عاطل بحوزته فرد خرطوش في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة، بحبس عاطل عثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وذخيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





تلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات مفادها تردد "خالد. ي. م"، 35 سنة، عاطل ومقيم بدائرة القسم، على أحد الأماكن وبحوزته سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص.





عقب تقنين الإجراءات الأمنية والتحريات نجح النقيب أحمد عريان، معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، في ضبطه خلال أكمنة له بأماكن تردده، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 ملي وطلقة من ذات العيار.



