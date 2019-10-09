شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



فإذا كنت مولودا في يوم 9 اكتوبر فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية قوية، ولديك إصرار وروح قتالية.. أنت أيضا متحمس ومدير بارع، لكنك انفعالي .



أكدت خبيرة الابراج عبير فؤاد أن هذا اليوم يحمل لك عام ٢٠١٩ أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. أنت بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري بالنسبة لك حتى آخر العام.