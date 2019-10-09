Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رد فعل جمال الغندور على اعتراض الأندية على بعض الحكام.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
جمال الغندور رئيس
جمال الغندور رئيس لجنة الحكام
Advertisements
محمد رشاد
علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على اعتراض بعض الأندية بخصوص بعض الحكام خلال الثلاث جولات الأولى في الدوري المصري الممتاز. 

وقال جمال الغندور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ولا كأنني سمعت ولا شفت حاجة عن اعتراضات الأندية المصرية على بعض الحكام".

وعن حكام مباريات منتخبي مصر الأول والأولمبي، أوضح جمال الغندور: "لم يتم تحديد طاقم تحكيم مباراة بتسوانا حتى الآن أو مباراة جنوب إفريقيا مع المنتخب الأوليمبي".

وأضاف جمال الغندور: "لعبنا 27 مباراة ولم توجد أي حالة تستدعي وجود الحكم الإضافي، الحكام مرتاحين نفسيًا ومجهودهم ولياقتهم ارتفعت، كما تحملوا المسئولية بشكل أكبر داخل أرض الملعب".
Advertisements

ترشيحاتنا

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

أنا رايحة عند ربنا سامحيني .. آخر رسالة لـ طالبة الدقي المنتحرة .. اشتكت من سوء معاملة والدها وزوجته

هاني حتحوت يكشف عن موقف الزمالك من الطعن على قرار إعادة مباراة جينيراسيون.. فيديو

إياد نصار يكشف عن ردة فعل الجمهور وزوجته خلال تواجده بالعرض الخاص لفيلم الممر.. فيديو

Advertisements

سأنسحب من الدوري.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

قرار نارى من مرتضى منصور.. تفاصيل قرار كاف حول إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

مجاملة فجة .. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفرض شروطا جديدة لمواجهة جينيراسيون

مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

بعد قرار مباراة جينيراسيون.. رئيس نادي الزمالك يثور على قرارات الكاف

جينيراسيون السنغالي يرفض إعادة مباراة الزمالك بعد قرار الكاف

مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور