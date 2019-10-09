رد فعل جمال الغندور على اعتراض الأندية على بعض الحكام.. فيديو

علق جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على اعتراض بعض الأندية بخصوص بعض الحكام خلال الثلاث جولات الأولى في الدوري المصري الممتاز.





وقال جمال الغندور خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ولا كأنني سمعت ولا شفت حاجة عن اعتراضات الأندية المصرية على بعض الحكام".





وعن حكام مباريات منتخبي مصر الأول والأولمبي، أوضح جمال الغندور: "لم يتم تحديد طاقم تحكيم مباراة بتسوانا حتى الآن أو مباراة جنوب إفريقيا مع المنتخب الأوليمبي".



