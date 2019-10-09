بوتين يمنح نوط الشجاعة إلى رائد فضاء أمريكي

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، وسام دولة مرموقا تقديرا لشجاعة نيك هيج، رائد الفضاء الأمريكي الذى نجا من عملية إطلاق فاشلة للفضاء العام الماضي.





وتعطل صاروخ روسي من طراز سويوز كان متجها إلى محطة الفضاء الدولية بعد دقيقتين من الإطلاق في 11 أكتوبر 2018، مما اضطر طاقمه المؤلف من رائدين هما هيج والروسي أليكسي أوفشينين إلى القيام بهبوط اضطراري.





وهبط الاثنان دون أن يلحق بهما أذى في منطقة سهلية في كازاخستان بعد أن نزلا لمسافة 50 كيلومترًا في كبسولة ذات مظلات لإبطاء النزول.





وبعد مرور عام تقريبا على الحادث، قدم بوتين إلى هيج وسام الشجاعة حسبما ورد في مرسوم نشر على بوابة حكومية، تقديرا لما أبداه من مهنية خلال تعطل الصاروخ.





ولم يتضح ما إذا كان هيج سيتسلم الوسام في حفل، أم لا، ومتى يمكن أن يحدث ذلك؟.





وقال محققون روس إن فشل الصاروخ نتج عن تلف جهاز استشعار في أثناء التجميع في قاعدة بايكونور التي تعود إلى الحقبة السوفييتية.



