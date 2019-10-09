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رياضة

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:29 ص
عبدالمنعم شطة،
عبدالمنعم شطة،
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محمد رشاد
قال عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي، إن قرار إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون متوقع، لافتًا إلى وقوع خلاف وخطأ إداري أدى لقرار الاتحاد الأفريقي «كاف»؛ نتيجة التفسير الذي أرسله الاتحاد المصري بخصوص الأمن.

وأضاف عبد المنعم شطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» :«كنت أتمنى تطبيق لوائح الاتحاد الأفريقي بحذافيرها واعتبار جينيراسيون منسحبًا»، موضحًا أن لوائح الكاف المفترض أنها غير قابلة للتحطيم أو الاختراق.

وأشار عبد المنعم شطة، إلى أن «الفرق المصرية غير ملزمة بخوض جميع مبارياتها الأفريقية في القاهرة، والكاف لا يستطيع إلزامها بذلك، لأن فريق مثل الاتحاد السكندري يجب أن يخوض مبارياته في الإسكندرية».

واستطرد عبد المنعم شطة: «ما زال جينيراسيون السنغالي ينتظر وصول القرار بشأن إقامة المباراة مع الزمالك من الكاف رسميًا وإذا لم يوافق الفريق السنغالي على إقامة المباراة فإنه يعتبر منسحبا وبالتالي يفوز الزمالك».
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