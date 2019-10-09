المؤثرات البصرية لـ فيلم الممر.. فيديو

حقق فيلم "الممر" نجاحاً طاغياً فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.





وتضمن فيلم الممر على العديد من المشاهد الواقعية التي احتوت على وجود طائرات ومدرعات حربية، الأمر الذي أثار دهشة المتفرجين، ولكن لم تكن كل المشاهد حقيقية فقد لعبت المؤثرات البصرية دورًا كبيرًا.



