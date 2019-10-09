المؤثرات البصرية لـ فيلم الممر.. فيديو

حقق فيلم "الممر" نجاحاً طاغياً فور عرضه في دور السينما، بينما أحدث ضجة أكبر عند عرضه مؤخرا على شاشات التلفاز بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.
وتضمن فيلم الممر على العديد من المشاهد الواقعية التي احتوت على وجود طائرات ومدرعات حربية، الأمر الذي أثار دهشة المتفرجين، ولكن لم تكن كل المشاهد حقيقية فقد لعبت المؤثرات البصرية دورًا كبيرًا.
"الممر" يتحدث عن حرب الاستنزاف، وهو من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.