شاهد.. قرد ينزع باروكة ترتديها صحفية أمام الكاميرا

يعتبر حيوان الليمورا من أنواع القرود، واسمه مشتق من اللغة الرومانية القديمة والذي يعني ليموراس أي الأشباح، واليوم يضع هذا الشبح الذكي مراسلة تليفزيونية في موقف لا تحسد عليه.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنوع من القرود يسمى حيوان «الليمورا»، أثارت إعجابه باروكة شعر مراسلة صحفية أثناء بث مباشر لحوار مع ممثل حديقة حيوانات «يودورا فارمز».





وصعد القرد على كتف الصحفية «يولاندا أماديو» منتظرًا اللحظة المناسبة، وحينما اندمجت في إجراء المقابلة أثناء تواجده ع كتفها قام بفعلته.



