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منوعات

شاهد.. قرد ينزع باروكة ترتديها صحفية أمام الكاميرا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
موقف محرج من قرد
موقف محرج من قرد لمراسلة أمام الكاميرا
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عزة عاطف
يعتبر حيوان الليمورا من أنواع القرود، واسمه مشتق من اللغة الرومانية القديمة والذي يعني ليموراس أي الأشباح، واليوم يضع هذا الشبح الذكي مراسلة تليفزيونية في موقف لا تحسد عليه.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنوع من القرود يسمى حيوان «الليمورا»، أثارت إعجابه باروكة شعر مراسلة صحفية أثناء بث مباشر لحوار مع ممثل حديقة حيوانات «يودورا فارمز».

وصعد القرد على كتف الصحفية «يولاندا أماديو» منتظرًا اللحظة المناسبة، وحينما اندمجت في إجراء المقابلة أثناء تواجده ع كتفها قام بفعلته.

وأيقن قرد الليمورا أنه قد نال ثقة المراسلة وبمجرد أن ارتاحت بوجوده على كتفها قام القرد بانتزاع الباركة فورًا أمام الكاميرا، مما وضع المراسلة في موقف محرج جدًا أمام الضيف والجمهور.
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