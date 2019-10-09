أندية مصر لأ.. عماد النحاس يكشف عن موقف المقاولون العرب من بيع طاهر محمد

كشف عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، لأي ناد مصري هذا الموسم.





وأضاف عماد النحاس فى تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر: "بالطبع طاهر مستمر معنا، من الوارد بيعه إذا تلقينا عرضًا من خارج مصر فقط، لن نبيعه لأي نادٍ مصري في يناير، نسمح بأي عروض خارجية فقط، لأنه لاعب بطموح مختلف".



