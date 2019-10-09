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رياضة

أندية مصر لأ.. عماد النحاس يكشف عن موقف المقاولون العرب من بيع طاهر محمد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:38 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
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محمد رشاد
كشف عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من بيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، لأي ناد مصري هذا الموسم.

وأضاف عماد النحاس فى تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر:  "بالطبع طاهر مستمر معنا، من الوارد بيعه إذا تلقينا عرضًا من خارج مصر فقط، لن نبيعه لأي نادٍ مصري في يناير، نسمح بأي عروض خارجية فقط، لأنه لاعب بطموح مختلف".

وخاض طاهر محمد، تجربة احترافية قصيرة بصفوف نادي لوهافر الفرنسي، كما سجّل طاهر هدفًا خلال مباراتين شارك فيهما رفقة المقاولون العرب في الموسم الجاري من الدوري المصري.
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