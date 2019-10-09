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فن

بعد التوقيع على ميثاق 5050.. ليلى علوي: القاهرة السينمائي اتخذ قرارا حكيما

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
النجمة ليلى علوى
النجمة ليلى علوى والزميل محمد نبيل
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مالمو - محمد نبيـل
أبدت النجمة ليلى علوى إعجابها بالقرار الأخير التى اتخذته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى حول إعلان نسب تمثيل المرأة داخل هيكله وفى الأفلام المشاركة به بمختلف مسابقاته.

وقالت ليلى علوى، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إنها تدعم تواجد المرأة المصرية في أى مجال، والقرار الذى اتخذه مهرجان القاهرة يعكس مدى حرصه على المساواة بين الجنسين وتحقيق العدالة.

جدير بالذكر أن النجمة ليلى علوى، شاركت في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة ضمن الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد الذى اختتم مساء أمس، الثلاثاء، بجانب كل من الناقد العراقي قيس قاسم، والمخرج التونسي رضا الباهي الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى السويد لظروف قهرية.

وكان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعلن فى وقت سابق عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربيًا والثاني أفريقيًا الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020"، وكان أول الموقعين عليها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءًا من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الإحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءًا من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.
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