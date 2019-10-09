سكان الحي 11 بـ6 أكتوبر يشكون انتشار مياه الصرف الصحي بالمنطقة

شكا المواطن عبد الحميد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع الحى 11 المنطقة الثانية عمارة 27 بمدينة 6 أكتوبر.



وقال فى رسالته: "إحنا عندنا مشكلة صرف صحى وجهاز مدينة 6 أكتوبر مش بيرد على هذه المشكلة وكل ما نتكلم يقولوا مفيش خامات يعنى مواسير صرف، وهذا المنظر غير الحضارى بيجيب ناموس وأمراض"، مناشدا المسئولين العمل على إيجاد حل لتلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن.



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

