Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان الحي 11 بـ6 أكتوبر يشكون انتشار مياه الصرف الصحي بالمنطقة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكا المواطن عبد الحميد محمد، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه الصرف الصحى بشوارع الحى 11 المنطقة الثانية عمارة 27 بمدينة 6 أكتوبر.

وقال فى رسالته: "إحنا عندنا مشكلة صرف صحى وجهاز مدينة 6 أكتوبر مش بيرد على هذه المشكلة وكل ما نتكلم يقولوا مفيش خامات يعنى مواسير صرف، وهذا المنظر غير الحضارى بيجيب ناموس وأمراض"، مناشدا المسئولين العمل على إيجاد حل لتلك المشكلة فى أسرع وقت ممكن.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مياه الصرف تغرق منازل أهالى قرية شنشور بالمنوفية.. صور

أهالى قرية عرابة أبو عزيز بسوهاج يشكون انتشار مياه الصرف الصحى

سكان شارع عزت مبروك ببشتيل يشكون من انتشار مياه الصرف الصحى

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يرفض خوض لقاء جينيراسيون فوت في هذه الحالة

بكلمات مؤثرة.. نبيل الحلفاوي يعلق على وفاة طلعت زكريا

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

بسبب مرتضى منصور.. أزمة قوية لـ اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

بعد عدم تحقق أمنيته.. تعليق خالد الغندور على قرار إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان سورايه ذهبي.. ليلي إسكندر تتألق فى أحدث جلسة تصوير

درة تخطف الأنظار في ختام مهرجان مالمو.. صور

بإطلالة ملائكية.. درة تتألق عبر إنستجرام