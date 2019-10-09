هل كان يشعر الفنان طلعت زكريا باقتراب الموت منه ؟ .. فيديو

كان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد فهمي، هو أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، حيث إنتشر له فيديو من داخل حفل الزفاف، وهو يجلس في وسط الأغاني والأجواء الأحتفالية ولكنه بدى وكأنه في ملكوت آخر.





والتفت إيمي طلعت زكريا حوله وغنت "يا بتاع النعناع" ولكنه لم يشاركها بأي ردة فعل ولم يعرها أي اهتمام وكأنه كان يشعر باقتراب الموت منه.



