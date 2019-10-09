100 صورة من حفل ختام مهرجان مالمو للسينما العربية.. شاهد

اختتم مساء أمس، الثلاثاء، مهرجان مالمو للسينما العربية فى دورته التاسعة، وقد منحت لجنة تحكيمه المكونة من المنتجة الفلسطينية ليالي بدر والناقدين وليد سيف من مصر ونبيل حاجي من الجزائر، جائزة أحسن فيلم قصير وقيمتها 10 آلاف كرون سويدي لفيلم "إخوان" للتونسية مريم جابر.



بينما نالت مواطنتها كوثر بن هنية جائزة أحسن إخراج فيلم قصير وقيمتها 5 آلاف كرون سويدي عن فيلمها "بطيخ الشيخ"، ومنحت اللجنة تنويهًا خاصًا للفيلم "العصفور" إخراج نصري حجاج من فلسطين.



مهرجان مالمو للسينما العربية يقام فى الفترة بين 4 - 8 أكتوبر المقبل، ويعرض فيها 47 فيلمًا بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.

