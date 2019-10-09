تأن في قراراتك.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج لـ مواليد برج العقرب

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب ليوم 09 أكتوبر 2019 ، وفقا لما نشره خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى





القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفى





الوضع الفلكي دقيق ومع ذلك قد تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة، فقط فكر بموضوعية وتأن في قراراتك.





حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحى



