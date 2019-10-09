فضيحة أوكرانيا.. دونالد ترامب يختار الصدام مع الكونجرس

أعلن البيت الأبيض رفضه التعاون مع تحقيق الديمقراطيين بشأن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوكرانيا لأغراض انتخابية، وذلك في رد على طلب رسمي من الكونجرس بالحصول على وثائق مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي.





ووفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، فإن أعضاء الكونجرس يبحثون عن دليل عما إذا كان دونالد ترامب وإدارته قد ضغطوا على أوكرانيا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ، الذي يعتبر منافسًا محتملًا لترامب في انتخابات الرئاسة 2020.





وتقول الصحيفة إن ترامب وإدارته اختاروا المواجهة مع الكونجرس، ويقول المحامي الرئاسي بات سيبولوني في رسالة إلى نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين بالمجلس إن طلبها "ليس له أي أساس دستوري.. ولا يمكن أن يطلب من السلطة التنفيذية المشاركة في التحقيق".





وتابع في رسالته "بكل بساطة.. انتم تحاولون إلغاء نتائج انتخابات 2016 وحرمان الأمريكيين من الرئيس الذي اختاروه بحرية".





وقبل ساعات من الرسالة، منع البيت الأبيض جوردون سوندلاند ، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي ، من القدوم للإدلاء بشهادته أمام المسؤولين المنتخبين، ووصف ترامب جلسات الاستماع في الكونجرس بأنها "محكمة زائقة".





بينما يرى الديمقراطيون أن البيت الأبيض يحاول عرقلة التحقيق، كما ترفض وزارة الخارجية التعاون أيضا مع الكونجرس الذي فتح تحقيقا مؤخرا في "فضيحة أوكرانيا" تمهيدا للبدء في إجراءات عزل ترامب.



