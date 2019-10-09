الملعقة السحرية على الريق تحميك من 6 أمراض كارثية

فوائد غير متوقعه للزيت الزيتون لصحتك فهو يحتوى على الكثير من المغذيات الكبيرة والأحماض الدهنية والفيتامينات إليك أسباب عديدة تجعلك لا تتنازلي عن تناول ملعقة واحدة زيت الزيتون على معدة فارغة.



1- حماية القولون



يحمي زيت الزيتون الخلايا من التلف الذي تؤدي إلى السرطان كما أنه يحسن الهضم القولون ويحمي من الإمساك.



2. للحصول على أفضل الجلد والشعر والأظافر والعظام



زيت الزيتون مفيد أيضًا للبشرة والأظافر والشعر. إنه ينعم ويصلح ويغذي ويرطب ويعزز نمو الشعر والأظافر. يمكننا استخدامه مثل الشعر أو قناع البشرة ، لكن زيت الزيتون سيكون أكثر فائدة إذا تم تناوله داخليا.



3. تنظيف الكبد



يؤدي الكبد وظيفة مهمة للغاية لجسمنا: فهو ينظف جميع أنظمتنا الداخلية. لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى إزالة السموم من الكبد نفسه ، ويمكنك القيام بذلك بزيت الزيتون!



للحصول على أفضل النتائج ، امزجي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وعصير 1/3 ليمون في كوب ، ثم تناوليهما



4. حمايتك من السمنة



يحتوي زيت الزيتون على كمية كبيرة من الأحماض الدهنية ، وهي نوع صحي من الدهون يمكن أن يمنحك الشعور بالامتلاء.



5. تحسين الجهاز المناعي



تلعب الأحماض الدهنية في زيت الزيتون دورًا كبيرًا في وظائف المناعة المختلفة. من بينها ، تنظيم ودعم الجهاز المناعي وحتى علاج أمراض المناعة الذاتية.



6. الحد من الالتهابات

يعمل زيت الزيتون مثل الإيبوبروفين لتقليل الالتهابات في الجسم فقط تناولى من 3.4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون