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رياضة

محمد صلاح يصل القاهرة اليوم رغم استبعاده من منتخب مصر.. تفاصيل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:13 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن عودة المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، إلى القاهرة، عقب انتهاء رحلته إلى دبي.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تليفزيونية إن محمد صلاح سيعود إلى القاهرة اليوم الأربعاء بعد إجازته القصيرة في الإمارات.

وأكد مهيب عبد الهادي، أن محمد صلاح سيعود إلى القاهرة من أجل استكمال علاجه من إصابته التي لحقت به في مباراة ليفربول وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

وأشار مهيب عبد الهادي، في تصريحاته إلى أن محمد صلاح استبعد من معسكر منتخب مصر بداعي الراحة، وذلك وفق تصريحات المدير الفني حسام البدري.
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