الصيادلة: إنشاء وحدة شئون مقدمي الخدمة الطبية لن يحد من سفر الفريق الطبي

قالت الدكتورة نجوى هاشم، نقيب صيادلة الجيزة، ان قرار وزيرة الصحة والسكان، بإنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»،خطوة جيدة على الطريق الصحيح.





وأكدت نقيب صيادلة الجيزة، في تصريحات لصدي البلد، أن هذه الخطوة يجب تتبعها العديد من القرارات مثل تأمين الطاقم الطبي،التدريب الفعال،و تيسير إجراءات الدراسات العليا،والنظر في إعادة هيكلة الأجور والمهام.





وأوضحت نقيب صيادلة الجيزة، ان إنشاء وحدة مقدمي الخدمة الطبية، غير كاف ويجب الاعتراف بذلك، ولن يحد من سفر أعضاء الفريق الطبي بسبب الفرق الكبير في التقدير المعنوي والمادي.





وأصدرت وزيرة الصحة والسكان، مساء السبت، قرارًا وزاريًا، بإنشاء وحدة تابعة لقطاع مكتب وزير الصحة والسكان، تُسمى «وحدة شئون مقدمى الخدمة الطبية»، تختص بإدارة مشروع تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الصحى.



