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فن

مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:39 ص
مصطفى حجاج
مصطفى حجاج
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آيه عاطف
أحيا الفنان مصطفى حجاج، حفلا غنائيا بمناسبة تخرج طلاب إحدى الجامعات بالإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الطلبة.

وقام مصطفى حجاج، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها :" هتزهزه" ، و" آه يا حنان"، و"يا بتاع النعناع"، و"خطوة"، و" "جرج بعد جرح"، و"بعدك حياتى تمام"، و"لما تقول ياعوم" وغيرها من الأغاني التي تفاعل الحضور معه بشكل كبير.

يذكر أن أبرز أعمال مصطفى حجاج أغنية "يا بتاع النعناع" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها وحتى يومنا هذا، حيث حقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية 200 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"، وهي كلمات والحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموزع الموسيقى أسامة عبد الهادي.
مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور
مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور
مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور
مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور
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