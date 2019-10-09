مصطفى حجاج يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية.. صور

أحيا الفنان مصطفى حجاج، حفلا غنائيا بمناسبة تخرج طلاب إحدى الجامعات بالإسكندرية، وسط حضور عدد كبير من الطلبة.





وقام مصطفى حجاج، بغناء عدد من أبرز الأغاني الخاصة به منها :" هتزهزه" ، و" آه يا حنان"، و"يا بتاع النعناع"، و"خطوة"، و" "جرج بعد جرح"، و"بعدك حياتى تمام"، و"لما تقول ياعوم" وغيرها من الأغاني التي تفاعل الحضور معه بشكل كبير.



