أسوان تحتفل بنصر أكتوبر ونادية مصطفى تحيي احتفال المحافظة.. فيديو وصور

لا تزال محافظة أسوان مستمرة في احتفالاتها بالذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك وسط أجواء مشاعر وطنية مفعمة بالاعتزاز والفخر.





وفى هذا الإطار تستعرض "صدى البلد" بعض هذه الاحتفالات حيث شهد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الاحتفال الذى نظمه مكتب شئون القبائل بهذه المناسبة الغالية وذلك بحضور اللواء أيمن نعيم قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء محمد خالد نائب مدير الأمن واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، وأيضًا المستشار أسامة إبراهيم رئيس محكمة أسوان ، وبمشاركة واسعة من قيادات وعواقل وأجاويد وأبناء القبائل العربية والأسوانية ، بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والبرلمانية والدينية والجامعية والمجتمع المدنى ، بالإضافة إلى صاحب شفرة نصر أكتوبر أحمد إدريس والمطربة نادية مصطفى .





وفى كلمته قدم اللواء أحمد إبراهيم شكره للقائمين على تنظيم هذه الاحتفالية لانتصارات أكتوبر العظيمة والتى تعتبر علامة فاصلة فى تاريخ كفاح شعب مصر العظيم ، ونضاله الذى لم يضعف ولم ينكسر عبر العصور .





وأكد أن هذه الذكرى العزيزة علينا يجب أن تكون نبراسًا لشبابنا وأبنائنا لمواصلة هذا العطاء والتضحية وبذل أقصى جهده لخدمة وطنه ، مع ضرورة أن يستلهم الدروس والعبر فى العمل على تعزيز قيم ومبادئ الإنتماء والولاء لحب الوطن والتعريف بعظم التحديات الحالية ، ولاسيما أننا نواجه حروب الجيل الرابع والخامس على مواقع التواصل الاجتماعي ونوافذ الشر الإعلامية الخارجية والتى تستهدف الروح المعنوية وتفتيت التلاحم الذى جمع الشعب ومؤسسات الدولة وخاصة الجيش والشرطة فى كتلة واحدة صلبة بزعزعة الثقة والتشكيك فى الإنجازات والمشروعات مع نشر الإشاعات الهدامة .





وأشار محافظ أسوان إلى أن مسئوليتنا جميعًا هى حماية هذا الشباب من هذه الرياح المسمومة بتوظيف طاقاته وإبداعاته لما هو فى صالحه وصالح مجتمعه ليصبح جاهزًا لتسليم راية الوطن مرفوعة خفاقة ، وليستكمل بطولات وأمجاد آبائه وأجداده بعزيمة وإصرار لحماية مقدرات هذا الوطن .





وأوضح المحافظ أن إنتصار أكتوبر العظيم والذى توج بتحرير كل ذرة من تراب أرض سيناء أكد على أن رجال القوات المسلحة لا يتهاونون مع أى معتدى مهما بلغت التحديات والصعاب وهو ما يؤكد عليه دائمًا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المناسبات المختلفة ، وقدم المحافظ أيضًا تحية إجلال لشهدائنا الأبرار والمصابين من رجال الجيش والشرطة الذين يواصلون تضحياتهم من أجل أن يحيى الوطن ، وكذا تحية لكل يدٍ تبنى وتعمر وتزرع وتصنع لبناء مصرنا الجديدة ليعم فيها الخير والنماء والمستقبل المشرق لشعب مصر الآبى العظيم .





وفى ختام كلمته توجه أحمد إبراهيم لأهالى المحافظة بخالص التهنئة بمناسبة فوز أسوان بجائزة اليونسكو ضمن أفضل 10 مدن للتعلم لعام 2019 والتى تم إستلامها منذ أيام بكولومبيا.





ومن جانبه وجه الشيخ عبد المجيد عثمان نيابة عن عواقل وقيادات القبائل الأسوانية رسالة تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطواته الواثبة بالوطن للإمام .





مشيرًا إلى أننا جميعًا نفتخر بإنتصارات أكتوبر المجيدة وأيضًا بقواتنا المسلحة الجسورة وأفراد وضباط الشرطة البواسل الذين يضحون بأرواحهم فداء لمصر ، كما أن العسكرية المصرية باقتحامها خط برليف المنيع جسدت أسطورة العقلية المتميزة لدى الجيش المصرى وقدرته على تجاوز التفوق العسكرى للعدو .





هذا وقد شهدت فعاليات الإحتفال تبادل الدروع بين محافظ أسوان وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية ، بجانب تكريم المحافظ للبطل أحمد إدريس بإهدائه درع المحافظة وشهادة تقدير لدوره الوطنى فى ملحمة نصر أكتوبر العظيم .



