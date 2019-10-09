الجيش التركي يعبر الحدود السورية مع الجيش الحر بعد قليل

أكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون اليوم الأربعاء أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.





وقال ألتون عبر تويتر، في ساعة مبكرة، اليوم الأربعاء إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش.





يأتي ذلك على خلفية تخطيط تركيا شن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظرًا لعلاقتهم مع الانفصاليين في أنقرة، وبدء انسحاب بعض القوات الأمريكية من شمال سوريا.



