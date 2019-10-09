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أخبار العالم

الجيش التركي يعبر الحدود السورية مع الجيش الحر بعد قليل

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:49 ص
قوات تركية
قوات تركية
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رويترز
أكد مدير الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون اليوم الأربعاء أن الجيش التركي سيعبر مع الجيش السوري الحر الحدود مع سوريا "بعد قليل"، وذلك مع بدء تركيا عملية عسكرية بالمنطقة.

وقال ألتون عبر تويتر، في ساعة مبكرة، اليوم الأربعاء إن على المقاتلين الأكراد هناك أن يحولوا ولاءاتهم وإلا اضطرت تركيا "لمنعهم من تعطيل" مساعيها في التصدي لمقاتلي تنظيم داعش.

يأتي ذلك على خلفية تخطيط تركيا شن هجوم على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا نظرًا لعلاقتهم مع الانفصاليين في أنقرة، وبدء انسحاب بعض القوات الأمريكية من شمال سوريا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان قوات بلاده ستغادر شمال سوريا لتمهد لهجوم تركي متوقع على الأكراد السوريين، حلفاء واشنطن منذ فترة طويلة في الحرب على تنظيم داعش. لكنه هدد بعد ذلك بتدمير اقتصاد الأتراك إذا تمادوا في ذلك.
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