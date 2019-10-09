منعاً للإحراج .. وصفة بـ 2 جنيه تخلصك من تشقق الكعبين

هل تشعرين بالخجل الشديد من إزالة حذائك في الأماكن العامة بسبب التشققات في كعبك؟ يعد المطبخ الخاص بك هو كنز من المنتجات المدهشة ذات القيمة الطبية التي يمكن علاج العديد من الأمراض اليومية، بما في ذلك مشكلة الكعب المتصدع موقع برايت سايد يقدم لك وصفة مجربة تخلصك من التشقق .





كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة





قشر موز مجفف ومطحون

ملعقة من السكر البنى





طريقة تطبيق الوصفة ..





امزجي السكر البنى وقشر الموز وافركى العجينة بلطف على قدميك ، بما في ذلك الأظافر الظفر وجوانب إصبع القدم.. واتركيها لمدة 20 دقيقة ثم تشطف قدميك بالماء الفاتر.



