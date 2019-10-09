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فن

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:26 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة هنا الزاهد، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان طلعت زكريا، الذي كان بمثابة أب لها، وقامت بنعيه بكلمات مؤثرة تدل على حبها الشديد له.

ونشرت هنا الزاهد، صورة تجمعها بالفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها :"اخر صورة اتصورتها في كتب كتابي مع ابويا و حبيبي و سندي اللي كبرت معاه سنين.. انا فاتحة الصورة دي من بدري و عايزة اقولك انك ربنا هيدخلك الجنة يا اطيب خلق الله انت ربيت ٣ بنات و كأنك ابوهم و اكتر. انا عايزة اقولك اني معرفتش كلمة بابا غير وأنا معاك. عمري ما قولت اصلا تقريبا بابا غير ليك".

وتابعت:" كنت بجري عليك اول معمل حاجة غلط عشان تدافع عني قدام ماما. فاكرة اول بيض اومليت وقولتلي اعملي مطعم " بالهنا والشفا" و اديتني ١٠٠ جنيه عشان تشجعني اطبخ. كنت دايما تقولي انت هتبقى حاجة كبيرة وكنت بتشجعني. كنت فخور بيا لما اتخرجت و عيطت اليوم ده. انا عمري محسيت انك مش ابويا اللي مخلفني".

بينما اختتمت حديثها :"انا مش مصدقة اني مش هشوفك تاني وأقولك زازي يا زازي.. نفسي ترجع و اقولك قد ايه احنا بنحبك كلنا و اقولك انك اعظم ممثل. انا بحبك اوي و مكنتش اعرف اني بحبك اوي كده هتوحشني يا احن انسان عرفته في حياتي.. ارجو الدعاء".
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