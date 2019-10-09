ياريت.. نبيل الحلفاوي يعلق على مطالب رئيس الزمالك بـ تأجيل لقاء القمة

علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي مطالبة نادي الزمالك بتأجيل لقاء الأهلي في القمة بعد لقاء جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم الأفريقية.





وغرّد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلاً: "‏يا ريت.. الحقيقة أنا لا أميل لأن تكون مباراتنا مع الزمالك هي الأولى بعد فترة انفراط عقد الفريق".





وأضاف نبيل الحلفاوي أظن أننا سنكون بحاجة لمباراة أو اثنتين لنستعيد الإيقاع الرائع الذى وصل إليه الفريق قبل التوقف".





جاء ذلك ردًا علي تغريدة أحد متابعيه يسأله، قائلا "‏يا قبطان هل حضرتك متفق علي ان مباراة الأهلي والزمالك أنها تتأجل مع العلم أن الأهلي كان في نفس ظروف الزمالك ديه ولعب سموحة بعد كانو سبورت والفرق كان 5 أيام بس! ".





وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 من أكتوبر الجاري.





وجينيراسيون فوت السنغالي ببطولة الأمم بعد الأزمة التي حصلت بين الفريقين بعدم حضور الفريق السنغالي في مباراة الإياب الي ملعب برج العرب وانسحابة من اللقاء بسبب تغيير ملعب اللقاء.