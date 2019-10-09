شاهد.. رجاء الجداوى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: طول عمرك هانم

نشرت الفنانة القديرة رجاء الجداوى،صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار.



وتألقت الفنانة رجاء الجداوى،مرتدية كاردنج باللون الأصفر الغامق وبعض المجوهرات الفخمة،وهو ما اعتاد عليه جمهورها من اختيارها الاناقة والذوق المناسب الذي يتناسب مع اطلالتها الأنيقة.



وعلق بعض متابعيها علي الصور:"طول عمرك هانم.. عنوان الاناقة والفخامة".