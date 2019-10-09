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منوعات

شاهد لحظة اعتداء 3 شباب أتراك على سوري وسرقته في إسطنبول

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:27 ص
اعتداء أتراك على
اعتداء أتراك على شاب سوري
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عزة عاطف
تكرر مشهد وحشي مرتين خلال يوم واحد من 3 شبان قاموا بالاعتداء على شاب سوري في مدينة اسطنبول التركية يوم الجمعة الماضي، بعدما قاموا بهجوم بالضرب والسرقة على الشاب المسكين دون تدخل من أي شخص لينقذه.

يظهر مقطع الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة 3 شباب يقومون بمهاجمة شاب سوري ويعتدون عليه بالضرب المبرح، ثم يستخرجون بطاقته من جيبه ويسرقون 800 ليرة أمواله وبطاقة الحماية الخاصة به، ولا يستطيع الشاب مقاومتهم.

ولم تنته جريمتهم البشعة عند هذا فحسب بل رصدت الكاميرات اعتدائهم على شاب تركي آخر وفقًا لموقع T24 حيث تعقبوه وضربوه ثم سرقوا هاتفه المحمول دون تدخل المارة.

وقد عرضت اللقطات على الشرطة أثناء التحقيق في الواقعتين وتم تتبع الـ3 شباب الأتراك وإلقاء القبض عليهم لتقديمهم للمحاكمة.
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