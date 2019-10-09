درة على بوستر فردي لـ مسلسل بلا دليل.. شاهد

تخوض الفنانة درة تجربة درامية جديدة بمسلسلها المقبل الذي يحمل اسم "بلا دليل" والذي من المقرر عرضه في منتصف شهر أكتوبر الجاري.





وطرحت "سينرجي"، الشركة المنتجة للعمل بوستر فردي لدرة، تمهيدًا لعرض مسلسل بلا دليل، على شاشة قنوات "دبي، و سي بي سي، وسي بي سي دراما".





ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته بجانب درة كل من الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبي وهو تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.



