Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

درة على بوستر فردي لـ مسلسل بلا دليل.. شاهد

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:40 ص
درة
درة
Advertisements
آيه عاطف
تخوض الفنانة درة تجربة درامية جديدة بمسلسلها المقبل الذي يحمل اسم "بلا دليل" والذي من المقرر عرضه في منتصف شهر أكتوبر الجاري.

وطرحت "سينرجي"، الشركة المنتجة للعمل بوستر فردي لدرة، تمهيدًا لعرض مسلسل بلا دليل، على شاشة قنوات "دبي، و سي بي سي، وسي بي سي دراما".

ينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك فى بطولته بجانب درة كل من الفنان خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبي وهو تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.

يُذكر أن خاضت درة، تجربة البطولة المُطلقة بمسلسلها "الشارع اللي ورانا" والذي حقق نجاحاً كبيراً جدًا وقت عرضه، كما ضم عددًا من النجوم منهم لبلبة، والراحل فاروق الفيشاوي.
درة على بوستر فردي لـ مسلسل بلا دليل.. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

حققت حلمى.. أول تصريح من حسام البدرى بعد التدريب الأول للمنتخب الوطنى ..فيديو

فان دايك يكشف موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

حسام البدري يكشف عن سبب استبعاد الشناوي ورمضان صبحي من منتخب مصر

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم