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فن

قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:37 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
نعت الفنانة ايمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها مع والدها وعلقت عليها قائلة " مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنه ااااااااه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى يا طاطا💔". 

ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها بالدعاء له والترحم عليه .

وتعرض طلعت زكريا لوعكة صحية، أدت لدخوله في غيبوبة ونقل إلى المستشفى حتى وافته المنية أمس عن عمر يناهز 58 عامًا.
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