قلبي بينزف من بعدك.. أول تعليق من إيمي طلعت زكريا بعد وفاته

نعت الفنانة ايمي طلعت زكريا والدها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها مع والدها وعلقت عليها قائلة " مع السلامة يانور عينى اشوفك قريب ف الجنه ااااااااه يا قلبى اللى بينزف من بعدك ربنا يرحمك يا حبيبى ويصبرنى على فراق حضنك مش هقول كلمه بابا تانى اللهم ثبته عند السؤال يارب هتوحشنى يا طاطا💔".





ولقيت الصورة ردوداً واسعة من متابعيها بالدعاء له والترحم عليه .



