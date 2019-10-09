مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للإعلامية ريا ابى راشد في أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة لعام 2019، بإطلالة جريئة وانيقة مشابهة لإطلالة الفنانة أنغام أثناء ظهورها في الحفل الغنائي الأخير لها فى الكويت.





نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة،وأطلت أنغام بنفس فستان الإعلامية رايا أبى راشد، وهى ليست المرة الأولى حيث ظهرت المطربة أنغام من قبل بإطلالة مشابهة لإطلالة الفنانة التونسية درة.



