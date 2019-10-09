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مرأة

مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 04:36 ص
انغام ورايا ابى راشد
انغام ورايا ابى راشد
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رنا عصمت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور للإعلامية ريا ابى راشد في أثناء حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الثالثة لعام 2019، بإطلالة جريئة وانيقة مشابهة لإطلالة الفنانة أنغام أثناء ظهورها في الحفل الغنائي الأخير لها فى الكويت.

نشرت الفنانة أنغام صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ساحرة،وأطلت أنغام بنفس فستان الإعلامية رايا أبى راشد، وهى ليست المرة الأولى حيث ظهرت المطربة أنغام من قبل بإطلالة مشابهة لإطلالة الفنانة التونسية درة.

وتألقت الفنانة أنغام، بإطلالة مبهرة مرتدية فستان مرصع بالألماس ويتميز بحزام على الخصر، واعتمدت أنغام فى الميكب على اللون البنى والذهبى كأيشادو للعيون، وأحمر شفاه باللون البني، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها.
مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟
مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟
مش أول مرة.. أنغام تظهر بنفس فستان ريا أبي راشد.. من أحلى؟
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